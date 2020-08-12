Трамп признался в «использовании» Болтона на переговорах

Президент США Дональд Трамп рассказал, что «использовал» своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона. Соответствующее заявление он сделал в рамках радиошоу с Хью Хьюиттом.

Глава Белого дома отметил, что присутствие бывшего сотрудника администрации помогало ему одержать победу в переговорах.

Кроме того, американский лидер назвал чиновника «лжецом» и «больным человеком» на вопрос журналиста о положительном ответе главы государства на решение председателя Китая Си Цзиньпина по «помещению уйгуров в концлагеря». В своем вопросе Хьюитт сослался на опубликованные мемуары Болтона.

«Я назначил его, а все говорили, чтобы я этого не делал, потому что у него не все в порядке с головой», — добавил Трамп.

Он выразил мнение, что при появлении Болтона на переговорах «все начинали думать, что я хочу войны». Президент также заявил, что бывший советник по нацбезопасности имеет причастность к появлению США на Ближнем Востоке.(Газета.Ru)