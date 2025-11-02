Президент США Дональд Трамп пригрозил направить американские вооруженные силы в Нигерию, «если нигерийское правительство продолжит допускать убийства христиан». Соответствующую запись глава Белого дома разместил в субботу, 1 ноября, в соцсети Truth Social.

По его словам, в подобном случае «США немедленно прекратят всякую помощь и поддержку Нигерии» и, «вполне возможно», введут свои силы в эту страну, чтобы «полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния». Трамп добавил, что уже поручил военному ведомству страны «подготовиться к возможным действиям». «НИГЕРИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛУЧШЕ ПОСПЕШИТЬ!» — написал американский лидер.

На его слова отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет. «Убийства невинных христиан в Нигерии — и в любой другой стране — должны немедленно прекратиться. Министерство войны готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства», — написал он в соцсети X.

«Характеристика Нигерии как страны, нетерпимой к другим религиям, не отражает нашу национальную реальность», — в свою очередь написал президент Нигерии Бола Тинубу в соцсети X 1 ноября. «Свобода вероисповедания и терпимость были и всегда будут основными принципами нашей коллективной идентичности», — добавил Тинубу.

На севере Нигерии проживают преимущественно мусульмане, на юге преобладают христиане, обе конфессии представлены практически поровну.

На северо-востоке страны действует исламистская террористическая группировка «Боко Харам», с 2009 года ее деятельность привела более чем к 35 000 жертв, свыше двух миллионов стали внутренне перемещенными лицами.

В центральной Нигерии пастухи — в большинстве своем мусульмане — неоднократно вступали в столкновения с фермерами — в большинстве своем христианами. Однако, отмечает AFP, этот конфликт в целом вызван борьбой за доступ к земельным ресурсам. (DW)