Трамп поздравил Баку и Ереван с договоренностью о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с достижением соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Об этом президент написал у себя в Twitter.

«Многие жизни будут спасены. Горжусь своей командой — госсекретарем Майком Помпео, Стивеном Биганом и советом по нацбезопасности Белого дома за проделанную работу», — говорится в сообщении.

Накануне Армения и Азербайджан при посредничестве Соединенных Штатов вновь договорились о режиме прекращения огня, который вступит в силу 26 октября в 08.00 по местному времени. (Газета.Ру)