Трамп потребовал от СМИ раскрывать источники информации

Средства массовой информации должны раскрывать источники, на которые они ссылаются. К этому призвал президент США Дональд Трамп в своем Twitter в субботу, 28 марта.

«Многие СМИ пишут и транслируют истории с фактами, которые выдуманы и заведомо ошибочны. Они делают это, цитируя неназванные источники, которых просто не существует. Это очень опасные и коррумпированные люди. Назовите свои источники!» — написал Трамп.

Президент США уже неоднократно критиковал американские СМИ, которые симпатизируют членам Демократической партии. В конце сентября 2019 года он поругался с журналистом  The New York Times, обвинив газету в обилии фейковых новостей. Затем Трамп всё же разрешил журналисту задать вопрос, «чтобы почтить газету, которую когда-то любил» (iz.ru)

| 2020-03-28T20:49:36+00:00 28 марта 2020, 20:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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