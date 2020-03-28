Трамп потребовал от СМИ раскрывать источники информации

Средства массовой информации должны раскрывать источники, на которые они ссылаются. К этому призвал президент США Дональд Трамп в своем Twitter в субботу, 28 марта.

«Многие СМИ пишут и транслируют истории с фактами, которые выдуманы и заведомо ошибочны. Они делают это, цитируя неназванные источники, которых просто не существует. Это очень опасные и коррумпированные люди. Назовите свои источники!» — написал Трамп.

Президент США уже неоднократно критиковал американские СМИ, которые симпатизируют членам Демократической партии. В конце сентября 2019 года он поругался с журналистом The New York Times, обвинив газету в обилии фейковых новостей. Затем Трамп всё же разрешил журналисту задать вопрос, «чтобы почтить газету, которую когда-то любил» (iz.ru)