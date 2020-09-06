Трамп потратил на избирательную кампанию в YouTube $65 млн

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа и его совместный с Национальным комитетом Республиканской партии фонд потратили на предвыборную кампанию на видеохостинге YouTube $65 млн. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico.

По ее данным, соперник республиканца, кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден, в свою очередь, потратил на рекламу на видеохостинге и в поисковой системе Google $33 млн. Примерно такую сумму штаб Трампа выделил на кампанию только в YouTube с июля. Американская компания Google, которой принадлежит YouTube, не уточнила газете, о каких сроках идет речь, говоря о предвыборной кампании в целом.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 6,9 процентных пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится в районе 7,5 процентных пункта в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует почти во всех «колеблющихся штатах», где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.