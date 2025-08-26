Дональд Трамп неоднократно ругал председателя Федеральной резервной системой США Джерома Пауэлла и во время своего первого президентского срока, и в предвыборную кампанию, и после возвращения в Белый дом. Пауэлл пытается сохранить независимость центробанка, но Трамп нанес удар с другой стороны – объявил о немедленном увольнении Лайзы Кук, которая с 2022 года входит в совет управляющих ФРС. Кук ответила, что у президента нет на это полномочий и она никуда не уйдет.
Трамп заявил, что у него есть «достаточное основание» для увольнения Кук, первой чернокожей женщины в совете управляющих. В качестве такового он назвал заявления назначенного им директора Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулта, который обвинил Кук в мошенничестве при подаче заявлений на ипотечные кредиты до того, как она начала работать в ФРС. В ответ на публикацию Трампом в соцсети Truth Social своего письма о ее увольнении Кук заявила, что оснований у него нет, никаких обвинений ей не предъявлено, поэтому она свой пост не покинет. Ее адвокат Эббе Лоуэлл пообещал предпринять «любые шаги, необходимые для предотвращения… незаконных действий» президента.
Если Трампу удастся уволить Кук, это будет «судьбоносным» событием, заявил Майкл Фероули, главный экономист JPMorgan по США. Судьбоносность его объяснил Financial Times Лев Менанд, профессор Колумбийской школы права: «Это беспрецедентно. Если это отстранение пройдет… центробанк в США будет близок к потере своей независимости».
Такую независимость Пьер-Оливье Гуринша, экономический советник и директор исследовательского департамента МВФ, называл «одним из величайших достижений» за последние 50 лет: «Все, что будет подрывать доверие к центробанкам как борцам с инфляцией, грозит потенциальными проблемами».
Бывший председатель ФРС Бен Бернанке объяснял:
Центробанк, который находится под краткосрочным политическим влиянием, не получит общественного доверия, если он обещает низкую инфляцию, а общество осознает риск, что на денежные власти может оказываться давление для проведения краткосрочной экспансионистской политики, несовместимой с долгосрочной ценовой стабильностью.
По закону о ФРС президент может уволить члена совета управляющих, включая председателя, «по веским основаниям» (for cause). Каким должно быть такое основание, в законе не говорится: необходимости в пояснении не возникало, поскольку с 1913 года, когда был создан центробанк США, это положение ни разу не применялось.
Если Трампу удастся отстранить Кук, срок работы которой заканчивается в 2038 году, его назначенцы получат большинство в совете управляющих ФРС. Сейчас таковых двое, назначенных во время первого срока Трампа. Кроме того, в августе о досрочном уходе в отставку объявила Адриана Каглер; она была единственным членом совета управляющих, чьи полномочия истекали во время второго срока Трампа (в 2026 году). Президент уже внес на эту должность кандидатуру Стивена Майрана, одного из своих ближайших экономических советников, который обвинял руководителей центробанка в «синдроме тарифного помешательства» из-за их мнения о президентских пошлинах на импорт.
Состав совета управляющих важен для Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), который принимает решения по денежно-кредитной политике (ДКП), включая изменение процентных ставок. В FOMC входят все семь управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, а также четверо из 11 президентов других региональных банков ФРС. Между тем, совет управляющих должен будет принять решение о продлении полномочий или замене президентов этих банков в феврале 2026 года, когда истечет их 5-летний срок.
Трамп в прошлом ругал Пауэлла то за чрезмерное повышение процентных ставок, то якобы за намерение снизить их с целью помочь демократам на выборах. Находясь в Белом доме, он постоянно требует смягчить денежную политику. «Политическое давление на FOMC достигло нового максимума – комментирует Анна Вон, главный экономист по США Bloomberg Economics. – Разница между этим ударом по независимости ФРС и предыдущими угрозами уволить Пауэлла заключается в том, что Трамп начал действовать. Более того, отстранение Кук может открыть путь к обновлению состава FOMC, в результате чего в него войдут сотрудники, склонные к смягчению ДКП».
Даже если из затеи Трампа ничего не выйдет, премия за риск за владение долгосрочными казначейскими облигациями должна вырасти, считает Кэти Джонс, директор по стратегии на рынках облигаций Charles Schwab. На торгах во вторник это и произошло: доходность 30-летних бондов поднялась на 5 базисных пунктов до 4,94%. Курс доллара снизился на 0,3%.
В долгосрочной перспективе все еще хуже, сокрушается Дэвид Уэссел, директор Центра Хатчинса по фискальной и монетарной политике при Институте Брукингса:
«Президент Трамп, похоже, намерен поставить ФРС под контроль и будет использовать любые способы, чтобы получить большинство в совете управляющих ФРС. Так президент использует еще один способ для подрыва основ нашей демократии». (moscowtimes.ru)