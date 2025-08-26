Дональд Трамп неоднократно ругал председателя Федеральной резервной системой США Джерома Пауэлла и во время своего первого президентского срока, и в предвыборную кампанию, и после возвращения в Белый дом. Пауэлл пытается сохранить независимость центробанка, но Трамп нанес удар с другой стороны – объявил о немедленном увольнении Лайзы Кук, которая с 2022 года входит в совет управляющих ФРС. Кук ответила, что у президента нет на это полномочий и она никуда не уйдет.

Трамп заявил, что у него есть «достаточное основание» для увольнения Кук, первой чернокожей женщины в совете управляющих. В качестве такового он назвал заявления назначенного им директора Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулта, который обвинил Кук в мошенничестве при подаче заявлений на ипотечные кредиты до того, как она начала работать в ФРС. В ответ на публикацию Трампом в соцсети Truth Social своего письма о ее увольнении Кук заявила, что оснований у него нет, никаких обвинений ей не предъявлено, поэтому она свой пост не покинет. Ее адвокат Эббе Лоуэлл пообещал предпринять «любые шаги, необходимые для предотвращения… незаконных действий» президента.

Если Трампу удастся уволить Кук, это будет «судьбоносным» событием, заявил Майкл Фероули, главный экономист JPMorgan по США. Судьбоносность его объяснил Financial Times Лев Менанд, профессор Колумбийской школы права: «Это беспрецедентно. Если это отстранение пройдет… центробанк в США будет близок к потере своей независимости».

Такую независимость Пьер-Оливье Гуринша, экономический советник и директор исследовательского департамента МВФ, называл «одним из величайших достижений» за последние 50 лет: «Все, что будет подрывать доверие к центробанкам как борцам с инфляцией, грозит потенциальными проблемами».

Бывший председатель ФРС Бен Бернанке объяснял: