Роль России на пространстве Содружества независимых государств (СНГ) может быть подвержена «размыванию», но ее геополитические амбиции не уменьшаются, что создает дополнительные риски для региона, пишет международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в обзоре, посвященном геополитической динамике в постсоветских государствах.

СНГ традиционно рассматривается как сфера российского влияния, пишут эксперты, но «роль России как крупного дипломатического партнера и гаранта безопасности в СНГ, равно как и ключевого экономического узла, размывается» на фоне военного конфликта в Украине и санкций. Чтобы сохранить свое влияние, Москва может прибегать к тактике политического вмешательства, полагают они.

Это — очевидные выводы. Россия, более 15-ти месяцев назад начавшая полномасштабное военное вторжение в Украину, несет колоссальные экономические, политические, военные и имиджевые потери. Вы только вдумайтесь в эту цифру — свыше 205 000 российских военнослужащих было уничтожено за эти 15 месяцев. Тут следует учитывать то, что большинство подсчетов военных аналитиков базируются на том, что соотношение убитых к раненым обычно составляет 1 к 3. Соответственно получается, что свыше 800 000 военнослужащих — таковы общие потери РФ убитыми и ранеными!

А ведь в этой войне уничтожено также почти 3 800 российских танков, свыше 7 400 ББМ, 309 самолетов и 286 вертолетов. Также Украина продемонстрировала способности противостоять российским и иранским БПЛА. Так, Вооруженные силы Украины в ночь на 25 мая ликвидировали 36 ударных дронов «Shahed-136/131», которые РФ запустила по ее территориям в рамках ночной атаки. Пуски происходили с северного и южного направлений, уточнили Воздушные силы ВС Украины. Удалось уничтожить все цели.

Все это видят в мире. И вот уже выясняется, что Южная Корея через Соединенные Штаты Америки направила в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов. Это произошло после длительных уговоров Сеула Вашингтоном, пишет Wall Street Journal. «Сеул достиг конфиденциальной договоренности с Вашингтоном о передаче снарядов в США для доставки в Украину. Еще в прошлом году Белый дом попросил своего азиатского союзника об артиллерийской поддержке. Прорыв в этом вопросе произошел в прошлом месяце. Когда президент Южной Кореи встретился с Джо Байденом», – сказано в сообщении.

Также показательно было сообщение российского издания «Ведомости». Согласно ему, первые лица правительства КНР и топ-менеджеры китайских компаний отказались встречаться с российскими чиновниками и руководителями госкорпораций, почти все из которых стали фигурантами западных санкционных списков. Уточняется, что из Москвы в Шанхай прилетела внушительная делегация: четыре вице-премьера (Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров, Александр Новак), несколько министров, включая Дмитрия Патрушева (Минсельхоз) и Виталия Савельева (Минтранс). Их сопровождали главы Сбера и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, миллиардеры Алексей Мордашов («Северсталь») и Андрей Гурьев («Фосагро»). Но ответной китайской любезности не последовало.

Визави Мишустина — председатель Госсовета Ли Цян — отказался от участия в Российско-китайском форуме и вместо себя направил зачитать приветственный доклад заместителя, вице-премьера Хэ Лифена. Китайским СМИ было запрещено вести трансляцию мероприятия.

«Китайцы принимают тепло, но сильно боятся санкций, — объясняет источник «Ведомостей», близкий к организаторам форума. — Даже тех крупных бизнесменов, которые хотели и были готовы к публичному выступлению, официальные власти к встрече не допустили – они не хотят идти даже на минимальный риск».

В этой связи вспомним о том, что французский президент Эмманюэль Макрон сделал веское заявление в интервью газете L’Opinion. Он считает, что Россия медленно, но верно становится вассалом Китая.

Также напомню в этой связи про саммит «Центральная Азия — Китай» , который прошел в Сиане 18-19 мая. Помимо китайского руководства, в нём приняли участие президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это была первая полноформатная встреча между Китаем и пятью лидерами стран Центральной Азии в течение 31 года. В итоге, 19 мая лидер Китая Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии приняли Сианьскую декларацию о взаимной поддержке. Кроме того, Китай, Узбекистан и Кыргызстан на саммите в Сиане подписали трехсторонний документ о следующих шагах по строительству железной дороги в объезд территории России.

Таким образом, у этих стран может появиться более короткий путь в Европу, обходящий попавшую под международные санкции Россию. Точно также Россия теряет свои позиции и в нашем регионе. Она отчаянно пытается удержать Южный Кавказ под контролем, препятствуя подписанию большого мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Истерика на российских телеканалах в последние дни, особенно после заявлений премьер-министр РА Никола Пашиняна о полном признании территориальной целостности нашей страны, свидетельствует о том же. И это — закономерный , но промежуточный итог российско-украинской войны. По ее окончании у РФ просто не останется сил на реализацию своих имперских амбиций.