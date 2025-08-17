Президент США Дональд Трамп опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал «большой прогресс» в отношении России.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями», – написал Дональд Трамп, не раскрывая никаких деталей.

Напомним, 18 августа в Белом доме пройдет встреча с участием президента Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.

Эта встреча состоится по итогам саммита Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина на Аляске.