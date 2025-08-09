Президент США Дональд Трамп в аккаунте в своей социальной сети Truth за последние сутки поделился примерно 20 публикациями о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтон, проведенных встречах, подписанных документах и выступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за это время он дважды разместил на своей странице выступление Президента Ильхама Алиева на Шушинском Глобальном медиафоруме.

У страницы Дональда Трампа в социальной сети Truth более 10 миллионов подписчиков. Лидер США объявляет о своих важных заявлениях через этот аккаунт.