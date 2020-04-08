Трамп намерен отказаться от внесения взносов в бюджет ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

«ВОЗ получает от США большие объемы средств… Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на ВОЗ», — сказал Трамп.

На уточняющий вопрос журналиста, считает ли Трамп, что сейчас подходящее время для данных действий, президент ответил, что, «возможно, нет».

«Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы собираемся изучить [такую возможность]», — сказал Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал действия ВОЗ в борьбе с коронавирусом, обвинив организацию в сосредоточнности на Китае.

| 2020-04-08T03:29:41+00:00 8 апреля 2020, 09:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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