Трамп остается угрозой для демократии США?

Наконец все интриги вокруг импичмента президента США Дональда Трампа снялись. Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте. Президент признан невиновным по обоим пунктам обвинения — как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе конгресса.

За обвинение в злоупотреблении проголосовали 48 человек — 47 представителей Демократической партии и республиканец Митт Ромни, за то, что Трамп не виновен 53 голоса. Для отстранения Трампа от власти были необходимы 67 голосов в поддержку любого из обвинений.

Напомним. Трампа обвинили в злоупотреблении властью из-за его попыток добиться от властей Украины расследования против сына Джо Байдена, который может стать противником действующего президента на ближайших выборах.

Процесс импичмента завершился полным провалом для демократов и полной победой Дональда Трама. «Конец четырехмесячной драмы лишь подтвердил лидерство Трампа в республиканской партии и среди республиканцев»,- пишет Wall Street Journal. Это мнение разделяют также и другие крупные издания США.

С другой стороны сам факт того, что Трампа спасла его партия, а не его невиновность, говорит о сильной поляризации американского политического истеблишмента. Как отмечает NYT, голосование было «чуть ли не по линии партии»: «Это был третий процесс по импичменту президента и третье оправдание в американской истории, и это закончилось там, где и началось, с республиканцами и демократами на ножах из-за поведения Трампа»,- говорится в газете.

Нэнси Пелоси, автор всей этой затеи, считает, что Трамп остается угрозой для демократии США:

«Сегодня президент и республиканцы сената привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции. Президент остается постоянной угрозой американской демократии, поскольку он настаивает на том, что он выше закона и что он может коррумпировать выборы, если захочет».

Итоги данного процесса для демократов плачевны. Шансы на переизбрание у Трампа выросли в разы. Американская экономика динамично растёт, рядовой избиратель чувствует улучшение жизни, все обвинения демократов – это пустословие, в то время как в демократическом лагере по-прежнему ничего не ясно.

Трамп продолжит свою программу во внутриэкономическом направлении — стимулирование экономического роста через понижение налогов, создание рабочих мест через возвращение промышленного производства и борьбу с нелегальной иммиграцией. Что, естественно, нравится основной части американцев.

Куда сложнее обстоят дела во внешней политике. Тут у Трампа не все так гладко. С одной стороны он столкнулся со своими давними союзниками европейцами, а они приверженцы либеральной политики, что не соответствует ценностям Трампа. Сюда нужно отнести и торговую войну Трампа с Европой и Китаем. При этом нужно добавить, что он также делает все, чтобы развалить планы Пекина и Брюсселя в экономических отношениях.

Но это не единственные проблемы, с которыми столкнулся Трамп. Его ближневосточный проект «сделка века» был раскритикован всеми странами мира, кроме Израиля, Египта и Саудовской Аравии. Но Дональд Трамп будет продавливать свою позицию силой, в этом сомнений никаких нет.

Даже, несмотря на все проблемы во внешней политике, Дональд Трамп имеет больше шансов быть переизбранным. В случае же победы, он будет дожимать Иран и попытается либо решить иранскую угрозу на корню, либо же навязать иранцам свои условия. Оба варианта неприемлемы для Ирана, но Тегерану придется выбирать — воевать или договариваться (читаем — капитулировать).

Но с другой стороны, не стоит забывать, что у Дональда Трампа есть и внешние противники, которые не согласны с такой политикой США. Это европейцы и в целом либеральная часть мира, Китай, Иран и другие страны, которые консолидировано в том или ином виде будут поддерживать его противника на выборах. Поэтому если говорить об итогах импичмента, можно считать, что Трамп победил в битве за импичмент, но итог войны за новый срок (выборы) еще не предрешен и ему предстоит еще многое сделать.