Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивным разговор с российским лидером Владимиром Путиным, выразив уверенность в том, что по его итогам удалось достичь огромного прогресса.

«Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным», — написал Трамп в Truth Social. «Я уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса», — подчеркнул он.

Дональд Трамп также анонсировал новую личную встречу с Путиным, которая пройдет в Будапеште.

«В заключение беседы мы согласились с тем, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня. <…> Президент Путин и я потом встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, чтобы решить, можем ли мы положить конец этой «бесславной» войне между Россией и Украиной», — написал американский лидер в Truth Social.

По словам Трампа, место встречи помощников руководителей двух государств еще не определено. «[Делегацию] США на первоначальных встречах возглавит госсекретарь Марко Рубио — вместе с различными другими лицами, состав которых будет уточнен позднее», — пояснил глава администрации США.

Он не указал, когда именно можно ждать российско-американских переговоров на высшем уровне в Будапеште.