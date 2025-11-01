Сын американского президента Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, 12 ноября прибудет в Армению, сообщает «Паст».

По данным издания, цель визита связана с бизнес-интересами. Отмечается, что предусмотрен ряд встреч с представителями властей.

Вместе с тем, пока неизвестно, запланирована ли встреча 47-летнего Трампа-младшего с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В публикации отмечается, что поездка, вероятно, организована новым послом Армении в США Нареком Мкртчяном.