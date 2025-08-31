Президент США Дональд Трамп обсуждает с европейскими союзниками возможность привлечения американских частных военных компаний (ЧВК) для работы в Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в западных правительствах. Согласно обсуждаемому плану, американские подрядчики будут строить укрепления и военные базы, а также обеспечивать защиту американских интересов и предприятий на территории Украины. Этот шаг рассматривается как компромисс: сам Трамп ранее пообещал, что регулярные войска США в Украину направлены не будут.

Присутствие частных военных компаний США, отмечают европейские чиновники, станет своеобразным «американским ботинком» в стране и фактором, который будет сдерживать Владимира Путина от новой военной агрессии. Кроме того, задействование ЧВК позволит Белому дому сохранить политический баланс: сторонники движения MAGA выступают против масштабного военного присутствия за рубежом, а Трамп таким образом сможет показать, что США поддерживают союзников и одновременно избегают открытой эскалации.

Как отмечает The Telegraph, Вашингтон пока не готов к отправке собственных войск, однако готов обеспечить ключевую поддержку: предоставить транспортные самолеты и логистику, продолжить поставки вооружений (в том числе комплексов Patriot, HIMARS и крылатых ракет ERAM), а также спутниковую разведку, которой не хватает Европе. Координацию международной миссии, скорее всего, возьмет на себя американский генерал. В числе рассматриваемых кандидатур — главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич.

Планы с ЧВК обсуждаются на фоне более широких переговоров о гарантиях безопасности для Киева. Великобритания и Франция играют здесь ведущую роль, а среди предложений называются создание буферной зоны между Россией и Украиной; развертывание до 30 тысяч европейских военных; патрулирование украинского воздушного пространства с целью открытия аэропортов; формирование черноморской оперативной группы под руководством Турции для защиты судоходства.

Один из западных чиновников пояснил, что главная цель этих мер — «показать украинцам, что мы будем сражаться вместе с вами, если Россия решит вторгнуться снова».

Идея привлечь американские ЧВК обсуждается на фоне подписанных ранее соглашений между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых и редкоземельных металлов на территории Украины. Таким образом, защита «американских интересов» может включать и обеспечение безопасности этих проектов, пишет The Telegraph. Как отмечает издание, подобная схема повторяет опыт Ирака и Афганистана, где подрядчики активно использовались для строительства укреплений и обеспечения безопасности военных объектов.