Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме заявил, что рассматривает «очень серьезные» меры на случай, если не удастся добиться урегулирования между Россией и Украиной.

«У нас есть экономические санкции, я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну», — сказал он.

Говоря о жертвах с обеих сторон конфликта, Трамп заявил: «Я хочу, чтобы это прекратилось» и добавил, что, имея такую возможность, постарается этого добиться. «Это будет не мировая война, а экономическая. И экономическая война будет тяжелой для России, и я этого не хочу», — добавил он.

Президент отметил при этом, что усилия для прекращения боев требуются не только от Москвы, но и от Киева. «Если я смогу остановить это санкциями или очень жесткой системой пошлин, которые будут очень затратными для России, Украины, кого-то еще…», — сказал он, рассуждая о способах остановить конфликт.

Ранее Трамп сказал, что надеется на «очень быстрое» урегулирование как между Россией и Украиной, так и в секторе Газа. По словам спецпосланника президента Стива Уиткоффа, США рассчитывают завершить конфликты до конца года. (rbc.ru)