Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.

Темами разговора, по его словам, станут цены на нефть, торговля и борьба с коронавирусом.

«Сразу после этого звонка (в эфир телеканала – ред.) я буду говорить с джентельменом по имени Владимир Путин. Я буду говорить с ним об этом (цены н нефть — ред.) и других вещах, потому что ладить с Россией — это хорошо», — сказал он в понедельник в эфире телеканала Fox News

По словам президента США, низкие цены на нефть стали результатом «войны» между Россией и Саудовской Аравией.

«Они бьются как сумасшедшие за дистрибуцию и сколько баррелей вывести на рынок», — добавил он.

Трамп заявил, что у США есть больше проблем с другими странами, чем с Россией.

«Мы будем обсуждать энергетику. Мы не хотим, чтобы у нас была индустрия, которая выведена из игры, что, кстати, плохо и для них, и для всех», — сказал Трамп.