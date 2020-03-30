Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.
Темами разговора, по его словам, станут цены на нефть, торговля и борьба с коронавирусом.
«Сразу после этого звонка (в эфир телеканала – ред.) я буду говорить с джентельменом по имени Владимир Путин. Я буду говорить с ним об этом (цены н нефть — ред.) и других вещах, потому что ладить с Россией — это хорошо», — сказал он в понедельник в эфире телеканала Fox News.
«Они бьются как сумасшедшие за дистрибуцию и сколько баррелей вывести на рынок», — добавил он.
Трамп заявил, что у США есть больше проблем с другими странами, чем с Россией.
«Мы будем обсуждать энергетику. Мы не хотим, чтобы у нас была индустрия, которая выведена из игры, что, кстати, плохо и для них, и для всех», — сказал Трамп.
Американский лидер также не исключил, что обсудит с Путиным Венесуэлу.(РИА Новости)
| 2020-03-30T17:58:20+00:00 30 марта 2020, 19:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss