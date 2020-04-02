Трамп анонсировал соглашение Москвы и Эр-Рияда

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся по нефтяным ценам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ситуация на нефтяном рынке негативно влияет как на Россию, так и на Саудовскую Аравию.

«Так что, думаю, они договорятся», — заключил Трамп.

Глава Белого дома рассказал о прошедших телефонных переговорах с лидерами двух стран, отметив «очень хороший» разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.