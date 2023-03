Международный криминальный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. То, что еще выдан ордер на чиновницу по делам детей, только дополняет общую ситуацию.

Последствия этого юридического акта являются политическими. Причем только этим дело не ограничивается. Нас же в дальнейшем рассмотрении больше интересует воздействие ордера на приближающийся визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву и его возможный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи.

Пока же отметим приступ бешенства, охвативший московских пропагандистов, депутатов и прочих присных власти. Всего и не перечислишь, но об одном таком зарвавшемся следует сказать.

Депутат Государственной Думы России и постоянный участник пропагандистских ток-шоу Семен Багдасаров призвал к нападению на Турцию. «Турция сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся! Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним ее с Южного Кавказа, поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам, — Константинополь. Над храмом святой Софии воздвигнем крест… Может, хватит? Вернем себе! (…) Давайте же воспользуемся! Кризис. Слава богу, кризис! Кризис должен (закончиться — авт.) крахом и присоединением наших территорий».

Можно, конечно, покрутить пальцем у виска и отнестись к сказанному как приступу не совсем здорового человека. Только не стоит недооценивать того, о чем говорят штатные пропагандисты и прочие участники ток-шоу. Они практически всегда высказывают то, что в Кремле планируют. И не стоит считать, что у России нет сил для атаки на Турцию. Сейчас нет, все в Украине, но империя только ждет возможности на кого-то напасть. Не сразу, но поднакопив сил. И этот фактор следует учитывать, когда речь идет о визите китайского лидера в российскую столицу.

Китай практически год воздерживался от каких-либо миротворческих или посреднических инициатив для разрешения украинского конфликта. И вдруг, хотя в политике ничего внезапного быть не может по определению, озаботился возможным прекращением войны. Настолько, что даже опубликовал нечто вроде мирного плана, хотя в китайском изложении он так не называется.

Причин такого изменения позиции Пекина несколько. Как внутренних, так и внешних.

Мы неоднократно отмечали, что экономическое и финансовое положение Китая очень сложное. Консолидированный долг местных органов по официальным данным составляет около $3 трлн и растет быстрее чем ВВП страны. Учитывая непрозрачность китайской статистики, легко предположить, что на самом деле долги гораздо выше и по некоторым оценкам достигают нескольких десятков триллионов долларов.

Это обстоятельство сегодняшнего дня, но есть другие, гораздо более серьезные и долгосрочные факторы. Важнейший из них — reshoring. Возвращение в страну производства, ранее перенесенного в другие регионы. Западные фирмы уходят из Китая, возвращают производства в свои страны. Особенно сильно этот процесс идет в США.

Они не просто уходят на родину, но вкладывают огромные деньги в развитие новых производств, в научные исследования и конструкторские разработки, подготовку кадров.

В конце 2022 года технологический гигант Apple заявил о намерении ускорить расширение производства за пределами Китая. Генеральный директор Тим Кук сообщил, что компания будет строить завод по производству микросхем в Аризоне стоимостью $40 млрд.

Таких примеров достаточно много. В результате в США заметно снижается безработица. В 2021 году было создано 255 тыс рабочих мест, а в 2022 уже 350 тыс.

Наряду с другими причинами на reshoring толкает политическая неопределенность и даже напряженность в отношениях Китая не только с США и Европой, но также с соседями. Поползновения в сторону Тайваня не добавляют оптимизма, и поэтому бизнес старается уйти в спокойные регионы. Такими представляются страны Запада в широком смысле.

Это тревожит китайское руководство, потому что экономические и финансовые проблемы начинают перерастать в социальные. Пока недовольство удается держать под контролем, частично сбивая финансовыми вливаниями от государства в банковскую систему. Однако это только оттягивает развязку. И без сотрудничества с Западом и США в первую очередь Китаю из экономической и финансовой ямы не выбраться.

Вот почему по большому счету Пекину война в Украине не нужна. Она оказалась не скоротечной, а затяжной. Режим санкций уже ударил по Китаю, товарищу Си проблемы из-за авантюры Путина ни к чему. Для Китая расширение торговли с западными странами буквально matter of life and death — вопрос жизни и смерти. Война в Украине мешает торговле, и Пекин хочет ее завершения. При этом интересы России его интересуют, но не настолько, чтобы за них биться до изнеможения.

Перейдем к внешним факторам.

Сумеет ли Россия тем или иным путем оставить за собой какие-то украинские территории китайское руководство интересует в последнюю очередь. Однако с учетом фактора Тайваня товарищ Си будет настаивать на территориальной целостности и суверенитете Украины. Содержание этих принципов может быть разным и Китай хочет, чтобы все решалось на переговорах.

Москве не удалось навязать их как таковые и утвердить свою повестку на них. Более того, Запад к немалому удивлению не только Москвы, но и Пекина все больше поддерживает Украину и не хочет сговариваться за ее спиной.

Своими все большими поставками вооружений для ВСУ западные страны обеспечили себе достаточное влияние на формирование послевоенного мирового устройства. Пока получается, что Китай не застолбил себе участие в таком процессе. Слишком долго он сидел на горе, пока в долине идет война.

Россия не победила, а сама оказалась на грани военного поражения. По дорогам Украины замечены колонны западной бронетехники, которые движутся в сторону фронта. В российской прессе и так называемые военкоры криком кричат, чтобы их авиация бомбила такое движение. Да как это сделать, если российская авиация боится залетать вглубь украинской территории.

Как пишет московская «Независимая газета», «До настоящего времени украинские ПВО до конца … не подавлены. Один из примеров тому — недавнее поражение боевиками ВСУ из ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс — авт.) нашего самолета Су-24М. Именно по этой причине российская авиация пока не может работать далеко в глубине украинской территории и оказывает поддержку подразделениям российской группировки только на поле боя и в ограниченных масштабах. Авиация ВКС (Воздушно-космические силы России — авт.) не работает и по подходящим колоннам противника из глубины. Причина та же — неподавленная украинская ПВО».

В Киеве особо не скрывают, что готовятся к наступлению, как только будет необходимое количество оружия и бойцы пройдут предусмотренную подготовку. При этом эксперты американского Institute for the Study of War (ISW) — Института изучения войны и британская разведка считают, что пик российского наступления на Донбассе пройден и практически везде наблюдается их переход к обороне. В Бахмуте и на лиманском направлении еще проводятся наступательные действия, но без какого-либо успеха.

Перспектива военного поражения России не устраивает Китай, по крайней мере, по двум причинам.

Во-первых, есть опасность, что в результате военного поражения в России произойдет смена режима. Дело даже не в фигуре Путина, он как раз товарища Си волнует в последнюю очередь. Пекину необходимо сохранение режима независимо от персоналий в Кремле и его окрестностях.

Во-вторых, как возможный результат смены режима в России будет ее поворот в западном направлении и тогда Китай получит на своей границе длиной 4179 км не очень дружественную страну. Если к этому добавить протяженность границ со странами Центральной Азии, Монголией, Индией и Вьетнамом, то получим практически полное окружение длиной 16070 км.

В-третьих, ордер Международного криминального суда создает несколько иную ситуацию на встрече Си и Путина.

Можно, конечно, отмахиваться от ордера и не признавать его, но китайский миротворец сталкивается с ситуацией, когда он помогает уголовному преступнику, которого ждет Гаага. Очень нехороший флер у подобных переговоров. И заботой о мире не прикроешься.

Понятно, что такое развитие событий Си хочет избежать. У него очень сложная задача убедить Путина уйти из Украины с Крымом или без него и начать переговоры.

Только вот в чем проблема. С Путиным никто вести даже разговоры не будет. Киев не согласится ни на какие условия, кроме полного восстановления украинских границ 1991 года. Никто Крымом торговать не будет. Путин уже отказывался от подобных проектов и теперь соглашаться не станет.

Каковы же перспективы у товарища Си?

Вариант первый. Путину предъявляется ультиматум о полном выведении войск. Если он не соглашается, то Китай прекращает любые поставки в Россию.

Вариант маловероятный, так как грозит падением режима, а Китаю это не нужно.

Вариант второй. Российские войска уходят на линию 23 февраля 2022 года, прекращаются артиллерийские и ракетные обстрелы Украины и дальше начинаются переговоры. На подобное не согласится Зеленский по многим причинам как внутреннего, так и внешнего порядка.

Вот и получается, что мира в Украине товарищ Си не добьется, а вот определенное раздражение у Путина вызовет. Хотя бы тем, что предполагает разговор с украинским президентом. Тем самым делается шаг к будущим переговорам, а Путин Зеленского не хочет видеть партнером. Тем более после своего неизбежного военного поражения.

Похоже, что китайские руководители слишком долго сидели на горе и пропустили момент возможного эффективного вмешательства в события. И теперь их миротворческие услуги никому не нужны.

Как сказала болгарская писательница Станка Пенчева, «Все нужно делать вовремя — покинуть полыхающий костер, пока огонь не превратился в пепел; и вовремя уйти из-за стола, чтоб не делить оставшиеся крошки.