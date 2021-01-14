Том Хэнкс станет ведущим программы по случаю инаугурации Байдена

Актер Том Хэнкс будет вести программу, посвященную инаугурации избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис 20 января. Об этом сообщает Mediaite.

Отмечается, что специальный выпуск телешоу Celebrating America будет идти в прайм-тайм на различных телеканалах, в том числе на ABC, NBC, CBS, и потоковых сервисах после инаугурационных мероприятий.

Байден и Харрис появятся в 90-минутной телепередаче. Кроме того, во время шоу будут выступать Джастин Тимберлейк, Деми Ловато и другие.

Хэнкс ранее присоединился к кампании Байдена по сбору средств во время недели съезда Демократической партии в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке. (РИА Новости)