Тофик Зульфугаров: «Азербайджану нужно создать новый межведомственный орган в Карабахе»

История с французскими журналистами, которые хотели попасть в Карабах, но их не пустили, потому что у них не было разрешения азербайджанской стороны, правда, каким-то образом потом они оказались в Ханкенди, вызывает много вопросов.

Вопросы возникают как к миротворцам, так и к азербайджанской стороне. Комментируя # данный инцидент, политолог Тофиг Зульфугаров сказал, что одна из основных причин, почему мы наблюдаем такую неразбериху, заключается в том, что Азербайджан еще не создал органа, который бы разбирался с ситуацией на месте.

«МИД этими вопросами не может заниматься, потому что там есть военные вопросы, поэтому должна быть межведомственная структура, которая будет обладать полномочиями вести переговоры с теми же миротворцами на локальном уровне. Это нужно для того, чтобы потом вступать в контакты с местными «властями» по решению конкретных вопросов, военных вопросов, проблем безопасности и так далее. У нас же получается, что все занимаются какими-то делами, но нет никакой конкретики», — считает эксперт.

Зульфугаров добавил, что по работе в Шуше есть представитель президента, а по общей ситуации организации или человека, которые будут решать отдельные вопросы – нет.

«Мы должны структурно подготовиться к этой ситуации. Сначала мы создаем один орган, а потом уже всем говорим, что все существующие локальные вопросы на местах решайте с ним. Этот орган должен быть межведомственный и обладать полномочиями.

В этой структуре должны быть представители различных ведомств, и она должна иметь координирующие функции. Этот орган будет контактировать с русскими миротворцами, турками, с мониторинговым центром, а так получается, что сейчас все решается в хаотичном режиме», — подчеркнул он.

Аналитик считает, что сегодня у азербайджанской стороны две проблемы: 1) нет органа или структуры, которая работала бы с этой ситуацией; 2) нет главного, основополагающего мандата миротворческих сил с четкими рамками дозволенных действий.

«Нет мандата даже по силам наблюдения. Документ от 10 ноября не покрывает вопросы, которые возникают один за другим. Вот в чем проблема. Миротворческая миссия должна иметь четкие задачи, которые должна выполнять. Они не просто так пришли и сейчас выполняют нужную работу», — считает Зульфугаров.

Аналитик отметил, что сюда можно отнести обеспечение освобождения оккупированных территорий согласно соглашению, решение пограничных вопросов, работа по поиску тел погибших, разминирование и так далее.

«Но есть и такие вопросы, решение которых нам не нравится. Например, обеспечение передвижения наших войск через Агдере в Кельбаджар. Другой пример, некоторые действия «властей» сепаратистов, которые пока де-факто там остались. Нам не нравится контроль в районе Лачина. И самое главное, нам не нравится статус этих миротворцев. Какие у них права? Как коррелируется их отношения с местными органами, тоже непонятно», — добавил он.

По его словам, у азербайджанской стороны накопилась масса вопросов и их будет все больше, пока мы сами не определим, на какой результат рассчитываем.

«Кроме всего, должны организовать брифинги для журналистов, должны быть брифинги мониторингового центра, мы должны оперативно получать информацию о том, что там происходит, чтобы не возникали лишние вопросы. Поэтому, нам нужен орган наподобие оргкомитета, который будет иметь полномочия решать возникающие вопросы на месте», — резюмировал он.