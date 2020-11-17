То самое «лекарство»: международный фестиваль в Баку посвящен роли женщины за мир

Сегодня в Баку стартует международный фестиваль современного искусства Maiden Tower. To Be a Woman («Девичья башня. Быть женщиной»).

По причине пандемии фестиваль в этом году проходит в онлайн формате, но на программе это никак не отразилось: гостей ждут разнообразные сюрпризы, эксклюзивные премьеры, выставки, концерты и мн.др.

Накануне о фестивале в ходе пресс-коференции в деталях рассказали полномочный посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс и заслуженный художник Азербайджана, автор идеи Maiden Tower. To Be a Woman – Сабина Шихлинская.

Фестивальные дни расписаны вплотную до самого завершения — 24 ноября. В этом году организатором фестиваля выступает посольство Латвии в Азербайджане при сотрудничестве с Делегацией Европейского Союза (ЕС).

Попасть на виртуальные мероприятия могут все желающие. Для этого зрителям достаточно зайти на интерактивный сайт фестиваля – www.tobeawoman.az. Одним из больших удобств является то, что для просмотра не требуется даже регистрация. Анонсы мероприятий будут также публиковаться на официальных аккаунтах фестиваля в соцсетях.

Основная тема фестиваля этого года – «Женщины за мир». Среди участников -представители Азербайджана, Латвии, Турции, Польши, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Норвегии, Румынии, Словакии, Швеции и др.

«Конечно, это особый фестиваль, мы его называем «спешл эдишн». Пандемия, 44 тяжелейших дня освободительной войны за оккупированные территории Азербайджана – год выдался непростой для всех нас. Вскоре после завершения фестиваля — 26 ноября начнется 16-тидневный марафон, проводимый ООН совместно с ЕС, который также будет посвящен роли женщины в миротворчестве, и тому, как отражается война на современном обществе», — говорит в интервью # Сабина Шихлинская.

Она отмечает, что эти темы сегодня очень актуальны для Азербайджана, поэтому организаторы и участники Maiden Tower. To Be a Woman будут говорить о том, как культура объединяет нации и народы и может стать тем самым «лекарством», которое способно излечить наши израненные души:

«Мы потеряли на войне много молодых ребят. Да, мы все гордимся своими шехидами, но это очень тяжело. Поэтому сегодня мы хотим говорить о том, как женщина в такой ситуации продолжает жить, продолжает любить, лелеять домашний очаг… Наша идея не о том, чтобы бегать с флагом и говорить о прекращении войны, и не о том, как женщина берет в руки автомат Калашникова и 15 подруг в придачу, чтобы сделать фотосессию в окопе. Мы — не за такие призывы. Мы — за то, чтобы показать, как женщина своей сутью может сотворить мир на земле!», — подчеркивает Шихлинская.

Напомним, что в прошлом году фестиваль Maiden Tower. To Be a Woman стал одним из главных событий культурного года. В нем приняли участие художники из разных стран, а масштабная выставка муралов и граффити Kombinat — Urban Art Show стала одним из самых обсуждаемых проектов года.