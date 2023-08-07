В преддверии Всемирного дня книголюбов 9 августа, TikTok приглашает пользователей в Азербайджане присоединиться к празднованию и поделиться креативными видеороликами на тему литературы по хештегу #booktokazerbaijan.

Как сообщает #, виртуальный праздник стал продолжением литературной инициативы #kitabfest, которая была запущена весной и набрала уже более 13 миллионов просмотров в TikTok.

TikTok — ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, продолжает инициативу, стимулирующую пользователей в Азербайджане читать и открывать для себя новую литературу.

В честь международного праздника любителей книг пользователям платформы в Азербайджане предложено раскрыть в своих видео одну из четырех литературных тем по хештегу #booktokazerbaijan.

Пользователи могут делиться рекомендациями любимых книг, отрывками из любимых произведений, обзорами книжных покупок, личными историями, связанными с книгами, и обсуждать литературу в удобном для них формате.

Проект уже поддержали азербайджанские знаменитости: популярная певица, представительница Азербайджана на песенном конкурсе «Евровидение-2014» Диляра Кязимова. Она поделилась рекомендациями книг, которые недавно прочитала, и пригласила подписчиков присоединиться к празднованию по тегу #booktokazerbaijan.

А певица Влада Ахундова поделилась подборкой из трех своих любимых книг, которые рекомендует пользователям TikTok прочитать в августе.

Запуск литературной инициативы TikTok #kitabfest был приурочен к Национальной книжной выставке в Баку: она набрала уже более 13 миллионов просмотров.

Пользователи делились рекомендациями книг, которые были экранизированы, демонстрировали свои домашние библиотеки, коллекции книг, снимали книжные обзоры и многое другое.

Значительный охват проекта и творческий подход креаторов к созданию видеороликов демонстрируют растущий интерес пользователей к чтению и большой потенциал для развития качественного литературного контента в TikTok.

Литературный проект TikTok в Азербайджане вдохновлен глобальным культурным феноменом #BookTok, объединившим любителей литературы по всему миру. Видео под этим хэштегом набрали уже более 163 миллиардов просмотров в TikTok.

В роликах пользователи из разных стран делятся своими рекомендациями и впечатлениями о прочитанных книгах. #BookTok также оказывает влияние на книжную индустрию: он дает возможность писателям обрести популярность, а книгам — попасть в списки бестселлеров. Люди все чаще выбирают книги на основе отзывов в TikTok.