Тихановская выпустила новое видеообращение

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором поздравила своего мужа Сергея, который находится в СИЗО, с днем рождения.

«Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — сказала она в ролике.

По словам Тихановской, ее муж не совершал преступления и был задержан из-за провокации спецслужб, чтобы не допустить его к участию в президентской гонке. (gazeta.ru)