Тихановская намерена выступить перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена выступить перед членами Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября, сообщает в понедельник ее пресс-служба.

«Запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и [в] Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября — сказано в сообщении. — На каждой встрече, в каждом разговоре и в каждом выступлении Светлана говорит о ситуации в Беларуси и о том, чего требует народ: Лукашенко должен уйти, политзаключенные и задержанные должны быть освобождены».

Формат заседаний с участием членов СБ ООН И ПАСЕ не уточняется.(ТАСС)