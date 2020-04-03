Tesla наращивает производство электромобилей

Несмотря на негативное воздействие пандемии коронавируса на мировую экономику, американскому производителю электромобилей Tesla в первом квартале 2020 года удалось выпустить даже больше машин, чем было запланировано, а именно: 102 672. Как сообщает в пятницу, 3 апреля, немецкое онлайн-издание heise.de, производственные показатели концерна Tesla в первом квартале 2020 года стали для него самыми высокими по сравнению с аналогичным периодом всех прошедших лет.

При этом завод Tesla в Шанхае, по данным самого концерна, показал рекордный уровень производства, несмотря на неблагоприятные условия.

Что касается уровня продаж, то, по данным самого автопроизводителя, с 1 января по 31 марта 2020 года ему удалось сбыть 88 400 электромобилей. Для сравнения: в первом квартале 2019 года были проданы 63 000 машин. (DW)