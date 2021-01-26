Тепличный бизнес нуждается в планировании — ориентируемся на СНГ

Тепличные хозяйства в последние годы получили широкое распространение в стране. Но в конце прошлого — начале этого года некоторые владельцы теплиц столкнулись с трудностями при выходе на зарубежные рынки. В частности, был запрещен экспорт помидоров в Россию, а потом и в Казахстан.

В связи с этим, чтобы поддержать отечественных производителей «Азеригаз» в очередной раз инициирует введение льготной опции для владельцев теплиц при внесении платежей. Владельцы теплиц могут начать погашать остаток имеющейся задолженности в марте, выплатив 50 процентов.

Подобный шаг был предпринят и в прошлом году в связи с пандемией коронавируса.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал #, что то, что «Азеригаз» пошел на такую уступку, правильно решение. Вообще, по мнению эксперта, нужно рассмотреть возможность отсрочек платежей или кредитов до того периода пока тепличные растения не поспеют, ведь у производителя будут деньги только после их реализации.

«Азеригаз» в любом случае в накладе не останется, он не будет действовать в ущерб своим интересам, уверен он.

Что касается подачи газа в теплицы на льготных условиях, то, как полагает Агаев, в этом нет необходимости.

«Я вообще считаю, что не стоит создавать огромное количество тепличных хозяйств. Все должен решать рынок, а как показали последние события, он очень уязвим. Сначала Россия, затем Казахстан отказались от импорта наших помидоров, и этот вопрос изучается. Сейчас Израиль строит в Казани огромные теплицы. Теплицы строят и на Северном Кавказе. Россия –огромный рынок и многие страны возлагают на него надежды. Однако эти надежды не всегда сбываются и надо учесть, что экспорт- импорт зачастую имеет политическую составляющую»,–сказал он.

По словам Агаева, проблема в отсутствии в нашей стране планирования в сфере тепличного хозяйства и каждый варится в своем соку. Необходимо знать какова потребность в тех или иных овощах в странах, в которые мы экспортируем или можем экспортировать такую продукцию. Нужна даже информация по отдельным городам. У нас, как говорит эксперт, нет координации.

«Так, в свое время один предприниматель посадил клубнику в Джалилабаде, израсходовав на это большие средства. А потом стал просить государство помочь ему с ее продажей. А не легче было бы заранее позаботиться о поисках рынков сбыта»,– отметил он.

Нужно производить расчеты на год, два, пять вперед, и учитывать, как уверен Агаев, многие моменты, вплоть до изучения демографической ситуации в стране, а у нас ничего этого не делается.

Экономист Фуад Ализаде говорит о том, что тепличным хозяйствам нужно расширять ассортимент. Им надо выращивать не только помидоры. Необходимо изучить какие плодоовощные культуры мы импортируем и наладить их производство в стране, чтобы не зависеть в этом от других стран. Как говорит Ализаде, важно также еще больше уменьшить влияние сезонности. Кроме того, нужно искать новые рынки сбыта, а не надеяться только на российский. В третьих, надо проводить необходимые мероприятия, чтобы не допускать возникновения болезней у овощей. Зараженный вредителями урожай необходимо уничтожать и сажать все заново, отметил эксперт.

Говоря о поддержке тепличных хозяйств со стороны «Азеригаз», он подчеркнул, что это не в первый раз, и это решение можно только приветствовать. По его словам, нужно продолжать развивать тепличные хозяйства, так как это на пользу стране.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что благодаря парниковым хозяйствам в стране появилось немало новых рабочих мест.

«Не раз наблюдал, как автобусы с работниками из близлежащих сел едут на работу в Ленкаранскую и Шамкирскую зону, где парниковые хозяйства широко распространены. Но нужно помогать таким хозяйствам развиваться, использовать новейшие методы, новые технологии, а они стоят немалых средств»,– говорит он.

По мнению Исмаилова, газ в тепличные хозяйства должен поставляться на льготных основаниях.

«Экспортную ставку владельцы теплиц делают на Россию, и, несмотря на то, что иногда бывают разногласия, их всегда удается разрешить. В России сейчас активно развивается сельское хозяйство, но, несмотря на это без импорта она все равно не обойдется. Надо обратить внимание именно на север России, где овощи всегда будут востребованы и стоят они там куда дороже, так что на этом можно хорошо заработать. На Европу делать ставку не стоит. Во-первых, Азербайджан – не член ВТО, во-вторых, в Европе много сельскохозяйственных стран, борющихся за рынок. Нам же надо ориентироваться на СНГ»,– считает Исмаилов.

По его мнению, в стране необходимо создать отдельное ведомство или министерство, которое бы отвечало именно за организацию закупа и реализацию сельхозпродукции.