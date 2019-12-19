Теплая погода в Баку сохранится

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 3-6, днем — 11-14, в Баку ночью — 4-6, днем — 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидается морось. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью — 0-5, днем — 11-16 градусов тепла, в горах ночью — 0-5, днем — 6-11 градусов тепла.