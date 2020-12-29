Тенденция падения доллара может продолжиться

Минувшая неделя отметилась умеренным снижением курса доллара США к мировым валютам после резкого роста в последние дни.

Удешевление началось после решения американского Федрезерва запустить безлимитную программу количественного смягчения. Для поддержки экономики США в условиях эпидемии коронавируса ФРС планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке. Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий пакет помощи экономике в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

По свидетельству депутата ММ, руководителя Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, удешевление мировой резервной валюты остается одним из наиболее активно обсуждаемых вопросов в США. «Падение доллара происходит также вследствие утвержденного президентом США Дональдом Трампом плана поддержки экономики на 900 млрд. долларов», — считает экономист. Принятие стимулов в США и обещание новых экономических мер предполагает дальнейшее ослабление доллара.

Не исключено, что доллар потеряет некоторую стоимость по отношению к валютам корзины, включая евро. Однако, несмотря на высокую стоимость пакета помощи, резкого снижения курса доллара по отношению к основным валютам, не будет, считает Байрамов. По его утверждению, также маловероятно понижение курса доллара к валютам развивающихся стран, поскольку свыше 60% мировых резервов хранятся в американских долларах. На практике доверие инвесторов к доллару на мировом рынке остается высоким, независимо от объемов выпуска этой валюты.

За истекающий год Федрезерв закачал в рынки 3,1 трлн. долларов, увеличив баланс до 7,1 трлн. и опустив до нуля процентную ставку. На нулевом уровне она останется как минимум до 2024 года, прогнозирует Bank of America. Азербайджанский Центробанк стремится поддерживать текущий курс маната по отношению к доллару, заметил экономист. Однако дорогая национальная валюта не считается выгодной для стран региона в контексте экспортных возможностей. С этой точки зрения, сложно ждать того, что национальные валюты стран региона укрепятся по отношению к доллару.

Однако в соседних странах со свободным валютным курсом уже начался процесс удорожания котировок нацвалют к доллару. Российский рубль начал ростом последнюю неделю истекающего года, следуя за валютами развивающихся стран и фондовыми индексами в Европе и США. Доллар слегка подешевел в обменниках Казахстана. Согласно данным сайта kurs.kz, стоимость американской валюты снизилась в обменных пунктах страны со вчерашнего дня. Турецкая лира также растет к доллару после прошлой недели. По сравнению с валютами соседних стран, котировки маната к доллару жестко регулируются Центробанка и по этой причине каких-либо изменений в паре манат-доллар без решения регулятора не ожидается, сказал # экономист Азер Мехтиев.

А поскольку именно дешевеющий сегодня доллар остается главной денежной единицей накоплений, по мнению экономиста, отложенные средства лучше всего перевести сразу в несколько иностранных валют. «Т.е. часть сбережений лучше хранить в долларах, а часть в евро. Категорически не советую хранить накопления в национальной валюте. – продолжил он, — Диверсифицировать портфель сбережений нужно даже если накопления планируется отложить на короткое время».

Американская валюта уже довольно длительное время находится в свободном падении по отношению к другим денежным единицам. Сильнее всего доллар уступает евро. Свой вклад в этот процесс вносят прочие дензнаки.

По данным аналитиков, за текущий год было три сильных волны падения доллара к основной мировой корзине: с конца мая до начала июня (-4%), затем в июле (еще —5,3%) и с ноября по декабрь (-4,8%). В сумме с начала года индекс DXY, отражающий рыночную стоимость американской валюты, потерял около 7%, с мартовских пиков – более 12,5%. Однако к Новому году импульс падения доллара вновь пошел на спад. Если в первой половине декабря индекс доллара потерял 2,3%, то затем резко развернулся и вернулся к значениям ноября. Толчком к этому стала новость о новом штамме COVID-19 из Британии, который заставил часть инвесторов дрогнуть и вывести активы из бумаг других стран в базовый защитный актив – наличную валюту США.

Большинство банков и аналитиков считают, что эта тенденция сохранится, а некоторые даже предсказывают, что доллар может упасть в наступающем году на 20% или даже больше.