Посол Турции в Лефкоше Али Мурат Башчери отверг вероятность повторного рассмотрения вопроса формирования единого федеративного государства на Кипре, сообщает Агентство Анадолу.

По словам дипломата, модель федеративного устройства Кипра как пути урегулирования многолетнего конфликта была раз и навсегда закрыта на переговорах 2017-го года под эгидой ООН в швейцарской Кран-Монтане.

«Греческие СМИ пытаются сформировать искаженное представление о том, что в Кран-Монтане, турецкая делегация пошла на уступки в кипрском вопросе. Однако, как дипломат, который лично участвовал в переговорах 2017-го года в Швейцарии, могу с уверенность заявить, что позиция Анкары была и остается неизменной. Вопрос безопасности и благосостояния турок-киприотов является той красной чертой, за которую не позволит переступить Турция», — сказал Башчери.

Посол подчеркнул, что в повестке дня переговоров по Кипру может значиться лишь вопрос совместного сосуществования двух государств на острове.