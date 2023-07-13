Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) отметило первую годовщину научной работы телескопа «Джеймс Уэбб» , опубликовав на своем сайте снимки облачного комплекса Ро Змееносца, который находится на расстоянии 390 световых лет от Земли.

На фото – около пятидесяти звезд, масса каждой из которых сравнима с массой Солнца. Некоторые из них уже сформировались и ярко светят, а другие спрятаны за слоями межзвездной пыли.

«Всего за один год телескоп «Джеймс Уэбб» изменил представление человечества о космосе, впервые заглянув в пылевые облака и увидев свет из дальних уголков Вселенной, – отметил глава НАСА Билл Нельсон. – Каждое новое изображение – это новое открытие, позволяющее ученым всего мира задавать вопросы и отвечать на них, о чем они раньше не могли мечтать».

В июле исполняется год с тех пор, как президент США Джо Байден обнародовал первый снимок ранней Вселенной, присланный «Джеймсом Уэббом». Особый научный интерес на нём представляли галактики, заметные за заднем плане, некоторые из которых существовали около 13 млрд лет назад.

Затем последовали новые снимки Юпитера , а также Квинтета Стефана — группы из пяти галактик в созвездии Пегаса. (svoboda.org)