Тело бизнесмена Евгения Пригожина официально опознали в морге. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Тело Евгения Пригожина официально опознано в морге», — написал Рогов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что Пригожина опознал один из командиров ЧВК «Вагнер», назвав главной приметой — отсутствие пальца.

Также в морге, по словам Рогова, опознали и Дмитрия Уткина «по росту и татуировкам».

В то же время Telegram-канал Baza пишет, что тела пассажиров, летевших на самолете, который потерпел крушение в Тверской области не опознаны. Отмечается, что они сильно обгорели. По данным источников канала, биоматериал уже направили в Москву для прохождения генетической экспертизы.

24 августа в Петербурге появился посвященный Пригожину стихийный мемориал. Правоохранители проверяет здесь документы у представителей СМИ, но людей не разгоняют. (gazeta.ru)