Захваченный российскими войсками украинский город Бахмут, после того, как в нём пройдёт разминирование, будет восстановлен за счёт средств Татарстана. О том, что руководство региона изъявило такое желание, сообщает издание «Вёрстка» со ссылкой на источники близкие к Кремлю.

Татарстан является одним из богатейших регионов России. Однако, до этого он не принимал заметного участия в восстановлении оккупированных городов на территории Украины. Регион брал «шефство» над Лисичанском и Рубежным, которые не пострадали сильно во время боёв летом 2022 года.

По данным источников «Вёрстки», в Кремле считают, что такой богатый регион как Татарстан недостаточно принимает участия в восстановлении оккупированных украинских городов. Собеседники издания заявляют, что Бахмут будет одним из самых пострадавших из захваченных городов, а такие населённые пункты отдают под шефство «экономически и административно сильным регионам».

Ещё один источник «Вёрстки» пояснил, что Татарстан вызвался помогать в восстановлении Бахмута для того, чтобы получить дополнительные аргументы в общении с Москвой. Утверждается, что между Казанью и федеральными властями сейчас «не самые простые отношения». Это связано в том числе с непродлением договора о разграничении полномочий между республикой и федеральным центром и переименованием поста президента Татарстана в раиса. (svoboda.org)