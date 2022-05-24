Грузинская и российская эстрадная певица Тамара Гвердцители отменила концерты в России. Мероприятия были распланированы до осени. Сейчас она находится в Тбилиси. О подробностях своего решения звезда рассказала в интервью одному из телеканалов.

Причиной переезда стала поддержка семьи, говорит Тамара. У нее все предки родом из Одессы, в том числе и мама, которая постоянно плачет из-за обстрелов города.

«Она часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить», — сказала народная артистка РФ. Тамара Гвердцители уточнила, что она уважает Россию, так как прожила в стране более 30 лет, но «чувство родины является самым высоким». То, что в будущем у нее могут быть концерты в РФ — не исключает. Однако говорит, что это будет в «неопределенном будущем». (unian.net)