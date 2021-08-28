Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что участники запрещённого в РФ радикального движения «Талибан» не пропустили через КПП в аэропорту Кабула 20 жителей Афганистана, которые должны были улететь из страны.

«Группа из 20 афганцев не была допущена через контролируемый талибами вход в аэропорт», — написал он в Facebook.

Дипломат пояснил, что афганцы должны были улететь на норвежском эвакуационном самолёте. Он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство республики приложило максимальные усилия для того, чтобы помочь сотрудничавшим со Словакией гражданам Афганистана и их родственникам покинуть Кабул.