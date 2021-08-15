Движение «Талибан» заверяет, что не позволит террористам использовать территорию Афганистана для действий против других стран.

«Мы привержены тому, чтобы никому не позволять использовать афганскую территорию против любой страны, включая соседние страны», — сказал в субботу в интервью индийскому информационному агентству ANI представитель движения Мухаммед Сухайль Шахин.

Кроме того, он отверг утверждения, что талибы имеют связи с базирующимися в Пакистане террористическими группировками. «Это безосновательные утверждения. Они основаны не на реальных фактах, а на определенном политическом отношении к нам», — заверил он.

Представитель талибов также заявил, что ценит помощь Индии афганскому народу. «Они оказывают помощь афганскому народу или национальным проектам. Они делали это и в прошлом. Я думаю, что это то, что ценится», — сказал он.(ТАСС)