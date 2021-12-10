Две эти новости вышли в один день. Начну с первой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 декабря подписал распоряжение «О мероприятиях, связанных с проведением очередного конкурса Yüksəliş в 2022 году и внесении изменений в распоряжение «Об учреждении конкурса Yüksəliş». Согласно документу, из резервного фонда Президента АР, предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год, Министерству молодежи и спорта выделяется 1 000 000 манатов для проведения текущей работы, связанной с организацией очередного конкурса Yüksəliş в 2022 году.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить соответствующее финансирование. Организационному комитету, созданному распоряжением главы государства от 26 июля 2019 года, поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Я же напомню, что конкурс “Yüksəliş” был учрежден с целью выявления и поддержки руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также обеспечения создания банка кадрового резерва в стране.

В последней декаде ноября министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с победителем конкурса «Yüksəliş» Зией Мурселзаде. Министр экономики отметил важность конкурса с точки зрения создания резервного банка кадров, выявления и поддержки будущих руководителей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками. Было отмечено, что программа служит развитию потенциала победителей, повышению их профессиональных навыков и знаний.

Ровно в тот же день председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде встретилась с одним из победителей конкурса «Yüksəliş» Орханом Закировым. Аббасзаде отметила возможности, которые создает конкурс в определении лиц с высокими интеллектуальными и управленческими навыками, а также в формировании кадрового резерва в Азербайджане. Председатель отметила, что будет сотрудничать с Орханом Закировым в рамках индивидуальной программы развития, делиться своим опытом и знаниями, а также оказывать содействие в дальнейшем развитии его потенциала в качестве будущего руководителя.

Как видим, уже есть первые победители важного конкурса, с ними проведены встречи, идет процесс их трудоустройства, а также начата работа над очередным конкурсом Yüksəliş в 2022 году. Это правильное, нужное дело, способствующее росту интереса молодого поколения граждан республики к достижению карьерных успехов. Но в том все и дело, что 9 декабря появилась и иная новость.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении находившегося под домашним арестом бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча», ныне покойного Видади Мурадова. На заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева в качестве свидетеля дал показания директор ООО Azər-İlmə Хагани Талыбов. В ходе процесса выяснилось, что Х.Талыбов до назначения директором работал в компании разносчиком чая: «Я не был родственником Видади Мурадова, но у нас были очень хорошие отношения. Он помог мне стать директором. Сын Видади Мурадова, Айдын, мой заместитель. У меня нет высшего образования, только среднее. Я продолжаю работать директором».

Вдумайтесь в ужас происходящего — восхождение на высокую должность директора ООО Azər-İlmə не имеющего высшего образования бывшего разносчика чая, и без всяких конкурсов «Yüksəliş». Его стремительный карьерный рост обеспечило знакомство с покойным председателем правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадовым. И, что забавнее всего, даже после смерти В.Мурадова, его протеже остается на своей должности.

И такого рода примеров, увы, множество. У нас главами ИВ районов республики назначались официанты, у нас в парламенте сидят специалисты по «котлетам Молотова». Кадровый банк такого рода случайных, но хорошо устроившихся людей, к сожалению, очень велик. Как велико и желание многих откровенных проходимцев добиться восхождения по карьерной лестнице за счет раздачи взяток, и путем эксплуатирования всех имеющихся знакомств и связей. А все почему? Потому, что примеров, когда реального успеха в карьере достигал обладатель высокого интеллекта, обширных знаний и трудолюбия, значительно меньше, чем тех, кто «пролез наверх» окольными путями.