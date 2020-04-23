Так документ по Карабаху есть или нет? – армяне требуют конкретный ответ от Пашиняна

Армянское политико-политологическое сообщество в замешательстве. И есть от чего. Они в шоке от «предательства» своего соплеменника, занимающего не последний пост в правительстве России, главы МИД Сергея Лаврова.

Шутка ли. В один присест Лавров нанес сперва хук слева представителям «многострадального» народа, и сразу же последовал хук справа. И послал армян в нокдаун глава МИД РФ в ходе круглого стола, организованного Фондом Горчакова.

Про первый «хук» мы уже писали. На назойливые просьбы армянских попрошаек снизить цену на поставляемый газ, российский министр ответил жестко и раздраженно (https://zerkalo.az/pochemu-lavrov-obidel-haev-za-paru-dnej-do-genotsida/).

Однако, как выяснилось, это были лишь цветочки. «Ягодками» Лавров закидал хаев, коснувшись больной для (простите за тавтологию) больных армян карабахской темы.

Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом 21 апреля в ходе круглого стола в формате онлайн, организованного Фондом Горчакова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, коснувшись резолюций Совбеза ООН по карабахскому конфликту.

Он еще раз напомнил, что есть и Мадридские договоренности, есть документы, подготовленные российской стороной в 2010-11 годах, так называемые Казанские принципы, и есть проекты, которые были распространены год назад, в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России с участием сопредседателей, и которые сейчас активно обсуждаются.

«Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических, и прочих коммуникаций.

Так, что я убежден, что когда мы придем к решению о подписании этих документов — это будет важнейших шаг в выполнении резолюций Совбеза ООН, которые требовали прекратить войну и начать договариваться. Теперь нужно договариваться, и именно этого мы добиваемся как сопредседатели МГ ОБСЕ», — резюмировал российский министр.

Пожалуй, это впервые, когда российская сторона, и в частности, глава МИД в прозрачной форме говорят о необходимости выполнения четырех резолюций СБ ООН. Короче говоря, о необходимости вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель. И это является одним из пунктов поэтапного варианта решения карабахского конфликта, против которого так яро выступает армянская сторона.

Возможно, что подобное заявление Лаврова является своего рода рычагом давления на вконец «зарвавшуюся» Армению, дабы показать, кто в доме хозяин. Тем не менее, факт остается фактом: Москва все туже затягивает поводок на шее Еревана.

И вот на фоне заявления Лаврова, дабы сохранить хорошую мину при провальной игре, армяне на амбразуру бросают пресс-секретаря МИД Армении Анну Нагдалян.

«С 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования. Армянская сторона не приемлет какой-либо вариант урегулирования, который не предусматривает реализацию права «арцаха» (здесь и далее закавычено ред. #) на самоопределение без какого-либо ограничения, и который может поставить под угрозу безопасность «народа арцаха».

Для Армении неприемлемы такие предложения, которые подразумевают поэтапный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, представленные еще до 2018 года. Более того, с 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования», — сказала она.

Итак, налицо два противоположных заявления. Слово Нагдалян против слова Лаврова. Противопоставлять эти две фигуры не только смешно, но и нелепо. Это все равно,что сравнивать Месси или Роналду с каким-то Айрапетом Карапетяном из ереванского «Пюника».

Фактически, Нагдалян окольным путем обвинила Лаврова во лжи. Однако даже сами армянские политологи не верят, что глава МИД РФ лжет.

К примеру, глава исследовательского центра «Модус вивенди», политолог Ара Папян сказал следующее: «Лавров не лжет. Власти Армении заняты игрой слов. Они не говорят: документа нет. Они говорят: проходят переговоры на основе документа. Говорят: это встречи, это не переговоры…

Есть факт, есть Мадридские принципы как основа переговоров, ряд производных документов включительно, есть заявление Лаврова о том, что в апреле прошлого года эти принципы были поставлены на стол, и сегодня используется слово «обсуждается». Либо армянская сторона должна сказать, что Лавров лжет, либо должна сказать: лжем мы».

Какая из сторон говорит правду, а какая – юлит, нам неизвестно. В любом случае, верить армянам – себя не уважать. Ясно одно: наличие поэтапного варианта говорит о том, что по и так катящейся кубарем вниз репутации премьер- министра Армении Никола Пашиняна нанесен ощутимый удар.

Ведь именно он обвинял своих предшественников в готовности сдать оккупированные территории, и вдруг такой пассаж. На поверхность выплывает документ о поэтапном варианте урегулирования карабахской проблемы, за который ратовал Азербайджан, и никоим образом не Армения…