Почему Лавров обидел хаев за пару дней до «геноцида»?

Осталась всего лишь пара дней до торжественно-сакральной (чуть было не сказал праздничной) даты для армян всего мира – дня «геноцида», а их так жестоко обидели. И обида была нанесена не «виновниками всех бед армян» — турками и азербайджанцами. Вовсе нет. Ощутимый щелчок по выдающемуся носу хаи получили от своего же любимчика, соплеменника, занимающего высокий пост в политическом истеблишменте России.

Как вы поняли, речь идет о радетеле армянских интересов во всех вопросах, министре иностранных дел РФ Сергее Калантаряне, более известном под русской фамилией Лавров.

Вчерашнее выступление главы МИД России в фонде Горчакова наглядно показало, что любовь любовью, но и совесть надо иметь. Сергей Лавров призвал армянскую сторону к совести, то есть, к тому, чего у его соплеменников отродясь не было.

Так, глава российского МИД в ходе обсуждения в Фонде Горчакова коснулся обращений Армении по поводу снижения цен на газ. Он довольно раздраженно, подобно человеку, которому до смерти надоело жужжание назойливой навозной мухи, заявил, что когда цена на газ, которая сейчас есть для Армении, была в два-три раза ниже рыночной, это воспринималось как данность.

«И никто не говорил, что это политика. Все говорили, что нам так положено», — сказал Лавров.

По его словам, если говорить об Армении, то одна из проблем, которая не решается несколько лет — это внутренние тарифы в Армении, которые такие, что это затрудняет применение максимально льготных подходов в ценообразовании.

«Если уж о союзничестве, то оно должно проявляться во всех областях. Если говорить про экономику, то мы очень рассчитываем, что те судебные процессы, которые начались за последние пару лет в Армении в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, что они будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают отношениям между союзниками», — сказал он.

«Я об этом очень откровенно говорю, потому что несколько сложных ситуаций сложилось, в которые попали российские компании. Надеюсь, что все эти вопросы мы будем регулировать к обоюдному удовлетворению», — отметил Лавров.

Если перевести слова Лаврова на более простой язык, то получим текст следующего содержания: Россия кормит, поит, защищает границы Армении, приютила у себя около трех миллионов хаев, а теперь им еще чуть ли не бесплатный газ подавай. Как говорится, аппетит армян приходит не только во время, но и до, и после еды. Неумный аппетит. Лавров дал понять, что если армянам протягивают палец, то это вовсе не означает, что можно откусить руку по самый локоть.

И официальный представитель РФ совершенно прав. После «бархатной революции», пришедший к власти уличный горлопан Никол Пашинян, вздумал играть в демократию, и повернулся было лицом к Западу. Такое уважение, естественно, пришлось не по душе России. Москва дала понять Еревану, что нельзя быть слугой двух господ, и с января 2019 года подняла цены на газ на 15 долларов, доведя стоимость до 165 баксов. Пыл «гордых армян», словно по мановению волшебной палочки, утих мгновенно. Хаи, понуро опустив головы, вновь накинули на свои шеи российское ярмо.

Спустя некоторое время, Армения, посчитав, что сделала одолжение России, вновь став ее вассалом, начала докучать нытьем о снижении цен на газ. Однако Первопрестольная простила, но не забыла. И вот когда скулеж армян по поводу газа достиг кульминации, Лавров не выдержал. Да и мимоходом про российские компании в Армении открытым текстом напомнил. И, наверняка, превратился из обожаемого друга в недруга.

Сами по себе слова Лаврова, конечно же, интересны, но нам больше всего понравилась реакция на его слова одного из армянских журналистов, известного своими откровенно, простите за выражение, дебильными «аналитическими» выкладками. Мы приведем лишь одно предложение из его «анализа», и вы согласитесь с нами.

«Такая реакция Лаврова ни что иное, как признание поражения России в отношениях с ближними соседями, потому что в сложный период она не берет на себя обязательства отвечать на их справедливые требования, а грозит им пальчиком. Это не пристало сильному субъекту».

Ну как вам «глубокая» мысль недалекого «аналитика»? Нормально? Значит, Москва в сложный для себя период должна еще на своем горбу или на чем-то еще втащить Армению в рай. А с какого это бодуна? А насчет «справедливых требований» журналист прав: Россия сама во всем виновата. Не делай армянам хорошее, не будешь «слабым» субъектом…