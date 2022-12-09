Среди самых актуальных вопросов, обсуждаемых сейчас в Грузии, критическое положение третьего президента страны.

Согласно заключению от 6 декабря экспертной группы, созданной омбудсменом Грузии для мониторинга здоровья находящегося в тюремном заключении бывшего президента Михеила Саакашвили, его состояние «резко ухудшилось и оценивается как тяжелое» и «необходимо принять своевременные и радикальные меры для предотвращения ожидаемого необратимого ухудшения».

По заключению врачей, наблюдается ухудшение неврологического статуса, углубление анемии, анорексия и гастроэнтеральные явления. Резкое и быстрое похудение, потеря мышечной массы, лихорадка. Кроме того, кахексия, которая сама по себе является состоянием с неблагоприятным прогнозом.

«Состояние пациента прогрессивно ухудшается. Скорость потери веса утроилась за последние месяцы. При снижении с такой скоростью критический ИМТ (индекс массы тела) <14 (что соответствует <52 кг) будет достигнут через 2-3 месяца, после чего начнется необратимое поражение систем органов», — заявляют они.

По словам врачей, по заключению экспертов, больной прошел все доступные в Грузии лабораторно-инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках, несмотря на это, состояние пациента стремительно ухудшается.

«Продолжающееся лечение неэффективно. Пациента нельзя вести в проактивном режиме, а подходы к лечению ограничиваются реагированием на различные осложнения», — отмечают врачи.

Интересно, почему власти Грузии никак не решатся отпустить Саакашвили под домашнее содержание, не говоря уже о том, чтобы позволить ему лечение за границей? Они же не могут не понимать, какой имиджевый удар понесут, если он, не дай Бог, умрет.

И почему молчат влиятельные политики Запада? Почему никто оттуда не озвучивает соответствующих призывов к официальному Тбилиси, не оказывает на него ощутимого давления?

На эти вопросы # отвечают известные грузинские эксперты.

Конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета Амиран Хевцуриани:

— Поднятый вами вопрос актуален постольку, поскольку Михеил Саакашвили является третьим президентом Грузии, и если (не дай Бог) его жизнь закончится в таких условиях, то это будет огромным ударом по имиджу страны, потому что всего через 30 лет после восстановления независимости Грузия станет страной, в которой при подозрительных обстоятельствах погибли два законно избранных президента.

У Михеила Саакашвили до сих пор есть целая армия верных сторонников в Грузии, и, естественно, фатальный исход может стать катализатором некой политической дестабилизации в стране. То есть из этого можно сделать вывод, что в принципе никого не должен устраивать фатальный исход, и в первую очередь это неприемлемо для интересов страны. В таких условиях возникает логичный вопрос, что делает политический спектр, с одной стороны, и общество, с другой стороны, для предотвращения такого результата?

В политическом спектре фигура Михеила Саакашвили всегда была главным водоразделом. Думаю, уже невозможно, чтобы власть и оппозиция когда-либо договорились по вопросу Саакашвили: для власти он был и остается главным противником, а оппозиция считает, что власть мстит ему по указке Кремля.

Что касается реакции общественности: видно, что она устала от этого политического потрясения, которому не видно конца. Также заметна некая растерянность, ведь сегодня в Грузии непросто узнать, где настоящая правда. Следовательно, большая часть общества справедливо была охвачена нигилизмом, ибо напрасно ждала годами новых лиц в политике, новых идейных лидеров, которые найдут в себе силу, возможность и желание покончить с этой порочной поляризацией и позволят стране продолжать путь нормального мирного развития.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Слишком много спекуляций и неподтвержденной информации вокруг всей этой ситуации с Саакашвили. Причем, продолжается это уже больше года. То, что мы слышим в последнее время, нуждается в весьма серьезной проверке. Потому что очень часто распространяются взаимоисключающие сведения со стороны разных спикеров. И сделать какой-то конкретный серьезный вывод на основании всего этого, очень сложно. Тем более, что ко всему этому примешивается еще слишком много политики, и слишком много спекуляций.