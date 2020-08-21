TƏBİB серьезно готовится к осенне-зимнему сезону

«Пандемия считается чрезвычайной ситуацией. Система здравоохранения ни одной страны не была готова к этой ситуации. Поэтому весь врачебный персонал вовлечен в борьбу с вирусом».

Как сообщает Report, такое мнение высказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

«Мы серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону. Некоторым медицинским работникам был предоставлен отдых, чтобы они были готовы к предстоящему сезону», — отметила Я.Гараева.

| 2020-08-21T18:00:06+04:00 21 августа 2020, 18:48|12345 (Пока оценок нет)
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