TƏBİB серьезно готовится к осенне-зимнему сезону

«Пандемия считается чрезвычайной ситуацией. Система здравоохранения ни одной страны не была готова к этой ситуации. Поэтому весь врачебный персонал вовлечен в борьбу с вирусом».

Как сообщает Report, такое мнение высказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

«Мы серьезно готовимся к осенне-зимнему сезону. Некоторым медицинским работникам был предоставлен отдых, чтобы они были готовы к предстоящему сезону», — отметила Я.Гараева.