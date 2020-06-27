TƏBİB огласил порядок проведения мониторинга на дому больных коронавирусом

Лица с подтвержденным COVID-19, не нуждающиеся в госпитализации, и не имеющие факторов риска (гипертония, диабет, хроническая легочная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность или иммунодефицит и пр.), которые могут поспособствовать острому протеканию заболевания, в соответствующий период лечения могут наблюдаться в домашних условиях.

Во время мониторинга строго запрещается выходить из дома, и принимать посетителей.

Выход больного из дома будет прослеживаться специальными устройствами и программным обеспечением.

Больным и их близким специально назначенные медработники должны давать инструкции по дыхательной гигиене, информировать близких лиц больных о профилактике болезни.

Приходящие на дом медработники должны надевать индивидуальные защитные средства.

Больному разъясняются правила самоизоляции, правовая ответственность за их нарушение, подписывается соответствующая форма о согласии.

Самочувствие и состояние больных, чей мониторинг проводится дома, до выздоровления находятся под наблюдением семейного врача.

Медицинская информация больного должна передаваться семейному /участковому врачу, в течение 14 дней состояние больного периодически по телефону изучается и оценивается согласно форме мониторинга дома больного COVID-19. Результаты мониторинга заносятся в электронную амбулаторную карту.

Для предотвращения риска заражения членов семьи лицо (а), мониторинг которых проводится на дому, по возможности, должны оставаться в отдельной от других комнате, в случае невозможности — в хорошо проветриваемой комнате, с соблюдением минимум 1 метра дистанции, с ношением маски. Влажную маску следует заменять новой.

Передвижение больного по квартире, по возможности, должно быть ограничено.

Ухаживать за больным должен кто-то один из членов семьи, который тоже должен пользоваться индивидуальными защитными средствами.

При возможности, больной должен пользоваться отдельной ванной комнатой и туалетом. Если они общие, то их следует часто проветривать, в течение дня их минимум один раз следует чистить дезинфицирующим раствором.

Предметы и посуда больного должны держаться отдельно от прочей кухонной утвари, используемой другими членами семьи. Их следует мыть с мылом, а одежду, полотенца, постельное белье стирать при температуре 60-90°C.

При уборке помещения больного необходимо пользоваться перчатками и маской.

В случае появления симптомов респираторного заболевания (температура, слабость, кашель, тошнота, затрудненное дыхание) необходимо обращаться в скорую помощь.

Если больного необходимо транспортировать, то он должно быть обеспечен индивидуальными защитными средствами.

Наблюдение лиц старше 60 лет, или больных с фактором риска, способствующим обострению заболевания, должно проводиться в медучреждениях особого режима.

Госпитализированные и отвечающие критериям выписки больные могут продолжать реабилитацию дома.

Больной выписывается и отправляется домой с соответствующими антивиральными лекарствами.

После выписки мониторинг больного проводится соответствующим месту проживания лечебным учреждением (территориальной поликлиникой) (trend.az)