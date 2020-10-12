TƏBİB: Эпидемическая ситуация ухудшается

В настоящее время в стране и мире наблюдается тенденция увеличения количества инфицированных коронавирусом (COVID-19), что делает эпидемическое положение напряженным.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), одновременно наблюдается рост сезонного гриппа и других острых респираторных заболеваний различной этиологии.

В целях снижения напряженности эпидемического положения до минимума во всех городах и районах страны среди медицинских работников, беременных, лиц с хроническим заболеванием дыхательной системы с 12 октября 2020 года в течение одного месяца будет проводиться добровольная вакцинация против гриппа.

Привезенная в страну четырехвалентная прививка İnfluVak Tetra, произведенная компанией Abbott Biologicals в Нидерландах, является инактивированной.

Соответствует требованиям ВОЗ, утвержденным для противогриппозной прививки на сезон 2020-2021 года. Может вводиться детям с 6 месяцев.

Вакцинирование обязательно должно проводиться в медицинском учреждении медицинским работником.

Вакцинация будет проводиться в специально отведенных медицинских учреждениях.