23-летний полузащитник Тимоти Веа перешел из «Лилля» в «Ювентус». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Французский клуб получил за своего форварда компенсацию в размере €10,3 млн. Также «Лилль» может получить €2,1 млн в виде бонусов. Контракт Веа с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Веа принял участие в 29 матчах, в которых сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в €14 млн.

Тимоти Веа является сыном президента Либерии Джлоджа Веа, который ранее выступал за «Милан». Ранее Тимоти Веа выступал за «Селтик» и «Пари Сен-Жермен». На чемпионате мира в Катаре Веа выступал за сборную США, забив один мяч в четырех проведенных играх.