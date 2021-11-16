После годичного перерыва, вызванного объективными причинами, а именно 44-дневной войной и поствоенным периодом, на карабахскую арену вновь вышли новые лица старого формата. Речь идет о сопредседателях Минской группы ОБСЕ, которые за свыше двух десятков лет упорного труда, бессонных ночей и потраченных нервов, направленных на решение карабахской проблемы мирным путем, добились того, что она была решена… военным путем.

И вот изрядно отдохнувшая за год, но поиздержавшаяся в финансовых средствах «святая троица», засучив рукава вновь принялась за «бурную деятельность». Синекура (проще говоря, ничегонеделание за неплохую зарплату) вполне пришлась по душе «минской тройке», и сопредседатели были искренне рады подписанию трехстороннего соглашения о прекращении огня президентом Азербайджана, главой Российской Федерации и премьер-министром Армении 9/10 ноября 2020.

Но радовалась «тройка» не прекращению кровопролития, а тому, что снова есть чем заняться. Точнее говоря, ничем не заниматься, чесать языком и получать за это жалованье в твердой валюте.

Как известно, армянская сторона, являясь приверженкой «мира», в последние дни активизировалась. Провокации на армяно-азербайджанской границе, а также в Карабахе следуют одна за другой, что является неплохим подспорьем для словоблудия сопредседателей МГ ОБСЕ. Вместо того, чтобы осудить взбесившегося от позорного поражения агрессора, «троица» в очередной раз предпочла политику «и волки должны быть сыты, и овцы целы». Но такого не бывает, и быть не может.

И вот в связи с напряженной ситуацией в регионе сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с судьбоносным заявлением. Оказывается, они не просто обеспокоены, а глубоко обеспокоены недавними инцидентами вдоль армяно-азербайджанской границы. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера (США), Игоря Ховаева (РФ) и Бриса Рокфуэ (Франция)

«Сопредседатели призывают стороны немедленно предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации. Они также призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий и полностью выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с заявлением от 9 ноября и другими совместно согласованными договоренностями о прекращении огня.

Недавнее усиление напряженности подчеркивает необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или возникших в результате него. Сопредседатели призывают стороны развивать прогресс, достигнутый в ходе совместных встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, проведенных под эгидой сопредседателей в Нью-Йорке и Париже, продолжая участвовать в прямом диалоге, направленном на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе», — отмечается в документе.

Ну что же, новые дипломаты старого пошиба не желают ничего менять, и продолжают играть роли по старому сценарию. Можно сказать, что это свежее по дате заявление ничто иное, как заплесневелое клише давно минувших дней.

Сопредседатели МГ ОБСЕ даже не удосужились хотя бы вскользь упомянуть о вопиющем террористическом акте, совершенном в минувшую субботу гражданином Армении Норайром Мирзояном. Напомним, что он бросил гранату в сторону азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев. В результате теракта были ранены трое азербайджанских воинов.

Дипломатия, говорите? Желание соблюдать некий баланс между враждующими сторонами? Но все эти приемы хороши тогда, когда обе стороны стремятся достичь мира. Но если одна из них, то есть, Армения, выбирает деструктивный путь эскалации, то «дипломатия и баланс» становятся для нее стимулом для новых провокаций.

И пока «дипломатическая тройка» и иже с ними другие международные организации будут с олимпийским спокойствием взирать на «шалости уродца в южнокавказской семье», миру и стабильности в регионе не быть. Но зато дипломаты-«миротворцы» будут обеспечены стабильной работой. Правда, для этого им придется исписать не одну бумажку, и с обеспокоенным видом проговорить не один час, но «овчинка выделки стоит». Болтать – не мешки ворочать…