«Существует только два уязвимых места в режиме Лукашенко» — российский политолог

Интервью # с российским политологом, президентом Международного Центра политического анализа и прогнозирования Денисом Коркодиновым.

— Как вам известно, сегодня наиболее актуальной темой является вопрос: уйдет президент Беларуси Лукашенко или нет? Каковы ваши прогнозы?

— В настоящее время политический режим Александра Лукашенко выстраивается исключительно в русле неосоветской идеологемы, согласно которой власть «вождя нации» олицетворяет собой чаяния рядовой общественности, члены которой непоколебимо следуют за своим лидером.

Кроме того, жесткая властная вертикаль, которая складывалась в Беларуси, начиная с распада Советского Союза, и с тех пор не претерпевшая существенных изменений, не позволяет утверждать, что свержение белорусского «Батьки» не повлечёт негативные и необратимые последствия для всей государственной машины и всего постсоветского пространства. Иначе говоря, вся система взаимоотношений Беларуси перестанет функционировать, поскольку она завязана исключительно на личности одного человека. И здесь не может быть никакой альтернативы.

Уход Александра Лукашенко — это крах его взаимоотношений с Россией, как гаранта безопасности, Азербайджаном, как одним из ведущих импортёров белорусского вооружения, и странами Запада, как международными партнерами, полное крушение Беларуси, как государства и регионального игрока.

Для сторонников Светланы Тихановской и её польско-литовских бенефициаров в случае свержения законного режима официального Минска ничего не останется, что могло бы представлять стратегический интерес во взаимоотношениях с зарубежными соседями. Противники Александра Лукашенко рискуют остаться у «разбитого корыта», поскольку всё то, что было ценного в этом политическом «корыте» (система международного партнёрства, заокеанские инвесторы, коллективная безопасность, кадровый функционал номенклатурного типа) уйдёт из Беларуси вместе с «Батькой».

Таким образом, команде Светланы Тихановской нечего будет предложить своим спонсорам в целях удержания собственной власти.

В силу этого, Александр Лукашенко, независимо от оценок его лидерских качеств и президентских полномочий, пока нужен Беларуси, что отчётливо понимают, как в Москве, так и в Вашингтоне.

В конечном счёте, пока Светлана Тихановская не научилась управлять элементами государственной машины (как, например, Хуан Гуайдо, который так или иначе имеет опыт работы в Национальной Ассамблее Венесуэлы) и не имеет солидного международного признания, в Минске у неё нет политического будущего. По крайней мере, её потуги лишить власть Александра Лукашенко на данном этапе развития «цветной революции» в Беларуси пока малопривлекательны для международного сообщества.

Первоначально оппозиционное движение в Минске и других белорусских городах внушало определённые опасения, связанные с давлением на армию Беларуси, которая, в большинстве своём, лояльна Александру Лукашенко. Если бы в какой-то момент армейские формирования, принимающие участие в разгоне демонстрантов или защищающие стратегически важные объекты (резиденция президента, здание национального парламента, военные базы, энергетические узлы), перешла бы на сторону оппозиции, можно было бы начать обратный отсчёт режима «Батьки». Однако армия устояла под натиском протеста. Более того, белорусская армия оперативно мобилизовалась для демонстрации военной силы посредством организованных военных учений вблизи литовской границы.

Между тем, оппозиция оказалась децентрализована: она не смогла в течение 2-3 дней после начала акций протеста изложить чёткую политическую программу, не сформировала «теневой кабинет министров» (Координационный Совет помощи Беларуси не стоит принимать во внимание, поскольку это нежизнеспособная структура в силу того, что в её составе нет лиц, пользующихся большим авторитетом в силовых ведомствах страны и на международной арене), не перешла к захвату административных зданий, как это было на Украине в 2014 году.

Для белорусской оппозиции время было потеряно. Теперь Александр Лукашенко правит балом. Он заручился практически абсолютной поддержкой собственной армии, ни один из высокопоставленных офицеров Генерального штаба или спецслужб страны не перешёл на сторону протестующих. Кроме того, огромным подспорьем для президента Беларуси выступает поддержка со стороны России. Владимир Путин в своём недавнем интервью четко дал понять, что вооруженные силы Российской Федерации находятся в полной боевой готовности для наведения порядка в Минске. Это явилось сигналом, прежде всего, для стран Балтии, которые пока не рискуют сталкиваться в боях с российскими военными. А без силовой поддержки окружение Светланы Тихановской представляет собой «банальный пшик» на политическом поле белорусского государства.

В настоящее время существует только два уязвимых места в режиме Александра Лукащенко: это его личная связь с Владимиром Путиным, а также семья белорусского лидера и, прежде всего, его третий сын Николай Лукашенко. Связь с Россией сейчас разорвать невозможно. А семья Александра Лукашенко находится под защитой, как минимум, двух государств: самой Беларуси и Российской Федерации. Подобраться к этим уязвимым местам представители оппозиции пока не могут. В силу этого, с большой долей вероятности, Александр Лукашенко устоит у власти, по крайней мере, в ближайшие 2-3 года, пока не будет реализован новый сценарий «цветной революции».

— Как вы считаете, для удержания власти Лукашенко обратит взор в сторону Запада или Путин одержит верх?

— Александр Лукашенко, судя по всему, понял, что взятый им ранее прозападный курс чреват потерей белорусской государственности. В свою очередь, Москва гарантирует ему безопасность и старается, используя свой комплекс военно-политических средств, способствовать выживаемости его режима. В силу этого, маловероятно то, что в случае удержания власти президент Беларуси сможет обратить свой взор в сторону Запада. В конце концов, Россия достаточно вложила средств в Беларусь, и в случае чего она не позволит Александру Лукашенко без негативных последствий для его президентской власти продолжать заигрывание с западными партнёрами. Взор на Запад приведет к свержению «Батьки».

— На фоне всего происходящего, можно ли говорить о реанимации СССР или чего-то подобного?

— Союзное государство России — Беларуси в том формате, который существовал до начала протестных акций в Минске и других городах, оказалось нежизнеспособной структурой. Между тем, за оказанную помощь в сохранении политического режима в Беларуси Россия, скорее всего, потребует больших привилегий, и Александру Лукашенко придётся согласится с этими условиями. Однако ошибочно утверждать, что речь может идти о создании аналога Советского Союза. По всей видимости, Минск и Москва заключат какие-то рамочные соглашения, согласно которым Беларусь практически полностью интегрируется в составе России.