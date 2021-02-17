Супруга Ким Чен Ыны впервые за год появилась на публике

Ли Соль Чжу, жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике. Вместе с мужем она посетила музыкальное представление, посвященное годовщине Ким Чен Ира — бывшего лидера страны и отца Ким Чен Ына, передает агентство Bloomberg.

«Когда Генеральный секретарь зашел в зрительный зал театра вместе со своей женой Ли Соль Джу под приветственную музыку, все зрители радостно воскликнули «Ура!» — приводит слова KCNA (Центральное телеграфное агентство Кореи) Bloomberg.

По информации KCNA, фотографии пары позже были размещены на первой полосе крупнейшей газеты Северной Кореи «Rodong Sinmun».(РИА Новости)
| 2021-02-17T18:38:16+04:00 17 февраля 2021, 20:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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