Супруга и друзья Анара Мамедханова расскажут о жизни легендарного капитана КВН

Сегодня в 21.00 на официальной странице Главного управления культуры города Баку в Instagram будет представлена передача, посвященная памяти легендарного капитана команды КВН «Парни из Баку», депутата Милли Меджлиса, большого патриота своей страны Анара Мамедханова.

Программу представит Заслуженный артист Азербайджана, писатель, киноактер и режиссер, художник, член команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде.

Как сообщили # в пресс-службе управления, гостями онлайн эфира станут супруга Анара Мамедханова Ирада Мамедханова, писатель, публицист, тюрколог, руководитель Бакинского Книжного Центра Гюнель Анаркызы и популярный телеведущий, руководитель радиостанции ASAN FM Эмин Мусеви.

Участники передачи поделятся своими воспоминаниями об Анаре, расскажут малоизвестные истории, связанные с его жизнью.