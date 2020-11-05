Судьба президентства в США решается в четырех штатах

За минувшие сутки шансы Джо Байдена на избрание президентом США несколько выросли: он продолжает лидировать в нескольких важных штатах. Однако говорить о проигрыше Дональда Трампа еще рано. Судьба выборов решается в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне и Неваде, где продолжают считать голоса.

Согласно прогнозам, к настоящему моменту Джо Байден набрал 243 голоса выборщиков, у Дональда Трампа — 214 голосов. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо получить 270.

По статистике за Джо Байдена уже проголосовало больше избирателей, чем за любого другого президента США: около 71,6 млн человек. Эксперты объясняют это рекордной за последние 120 лет явкой (почти 70%) и динамично меняющейся демографической ситуацией.

Между тем, уже с определенностью можно сказать, что республиканцы сохранили большинство в Сенате. Планы демократов отвоевать у них 4 места провалились. При этом Палата представителей остается под контролем демократов.

Любому победившему кандидату придется иметь дело с раздробленным Конгрессом, но именно эта новость положительно сказалась на рынках, так как при таком раскладе Байден (в случае победы) не сможет влиять на правила Уолл-стрит. (bbc.com)