Судьба КС Армении решится на референдуме

Референдум по конституционным поправкам, который предусматривает досрочное сложение полномочий членов и председателя Конституционного суда (КС) Армении, пройдет 5 апреля. Как в воскресенье сообщила пресс-служба главы армянского государства, соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян.

«Руководствуюсь 206-й статьей Конституции, а также 1-й частью 12-й статьи конституционного закона «О референдуме», президент Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума по конституционным поправкам на 5 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Парламент Армении 6 февраля на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума, цель которого — добиться досрочной отставки членов и председателя КС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал членов Конституционного суда добровольно сложить полномочия до того, как парламент примет или президент подпишет указ о проведении всенародного референдума, предполагающего досрочное отстранение членов высшей судебной инстанции.

Пашинян неоднократно заявлял, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на этот пост с помощью фальсификаций. Сам Товмасян считает, что власти занимаются его политическим преследованием