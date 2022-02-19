Слушая некоторых армянских глашатаев, зачастую задаешься простым вопросом: » Они из принципа игнорируют здравый смысл или у них к нему личная неприязнь?». А как еще можно реагировать на глупость, которую посредством Facebook озвучил предводитель так называемой » Арцахской епархии» ААЦ Вртанес Абрамян? Априори же понятно, что все, чему карабахские сепаратисты пытаются дать название «арцахский», является не более, чем плодом их воспаленного воображения.

В реальности, нет никакого «Арцаха». Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 июля 2021 года подписал распоряжение о разделении Азербайджана на экономические регионы. Согласно распоряжению главы государства, их количество возросло с 11 до 14. Баку — столица страны — был выделен в отдельный экономический регион. Таким образом, были созданы Карабахский и Восточный Зангезурский экономические регионы.

Так вот в Карабахский экономический регион входит и Ханкенди, где и располагается так называемая «Арцахская епархия» ААЦ. Ее функционирование, без согласия на то Азербайджана, незаконно. А речи, озвучиваемые руководством незаконной структуры, соответственно, бессмысленны. Тем более, что, по сути, речь идет о форменной истерике с их стороны.

«Нацелившись на президента «Арцаха», Азербайджан нацеливается и на всех «арцахцев». Я, как «арцахец», как армянин, как священник, осуждаю деструктивные решения Азербайджана. К сведению Баку, «арцахцы» стоят рядом со своим президентом и готовы обеспечить его безопасность», — произнес Вртанес Абрамян, сильно рассмешив своей напускной решительностью.

Начнем с того, что нет в реальности никакого «президента Арцаха». Есть военный преступник, глава карабахских сепаратистов. Ни одна страна мира, включая Армению так и не признала «Арцах». Так что, сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Но, прописные истины, судя по всему, выше понимания армянской стороны. Там снова предпочитают жить мифами и иллюзиями.

Мы же помним, как «арцахцы стоят рядом со своим президентом» И не только мы, весь мир увидел это в ходе 44-дневной войны. После взятия Шуши, когда нависла реальная угроза взятия азербайджанскими войсками Ханкенди, в этом городе оставалось менее десяти человек. Что вовсе неудивительно, если вспомнить про цифру в более, чем 10 000 армянских дезертиров во время 44-дневной войны.

Теперь, касательно предмета истерики. Недавно начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов анонсировал скорый арест главаря сепаратистов, напомнив, что именно Араик Арутюнян взял на себя ответственность за четыре террористические атаки по Гяндже. Говоря конкретнее, 4 октября 2020 года Араик Арутюнян в Facebook написал: «По моему распоряжению сегодня армия обороны нанесла несколько ракетных ударов по городу Гянджа».

«Террор был совершен с территории Армении. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения. По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, и Араик Арутюнян объявлен в розыск. То, что он до сих пор не привлечен к следствию, носит временный характер. Считаю, что в соответствии с международной конвенцией, Арутюнян будет задержан следственно-оперативной группой и передан для следствия в короткие сроки», — сказал Авазов,

Позиция Азербайджана логична, обоснована, опирается на факты. Было преступление, будет и наказание. А вот в рядах карабахских сепаратистов настроения меняются. Вначале была попытка имитировать спокойствие. А теперь уже все чаще проскальзывают истерические нотки. Дошло уже до вмешательства «святого отца». Но все это бесполезно. Азербайджан уже доказал, что способен достигать любой поставленной цели. Так что, Араика Арутюняна достанут везде. С какой бы настойчивостью не демонстрировали армянские глашатаи личную неприязнь к здравому смыслу.